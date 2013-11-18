Смотри, как бесплатно скачать роботов
Vegas - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Mr.Bah
Наборы конвертов с фиксированными сдвигами.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.11.2007.
Рис.1. Индикатор Vegas
