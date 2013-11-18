CodeBaseРазделы
Индикаторы

Vegas - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Обновлен:
Реальный автор:

Mr.Bah

Наборы конвертов с фиксированными сдвигами.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.11.2007.

Рис.1. Индикатор Vegas

