ポケットに対して
インディケータ

Vegas - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
vegas.mq5 (10.71 KB) ビュー
実際の著者：

Mr.Bah

固定シフトを有するいくつかのエンベロープ

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月27日にコードベースに公開されました。

図1　Vegas指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2001

