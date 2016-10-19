無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
Mr.Bah
固定シフトを有するいくつかのエンベロープ
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月27日にコードベースに公開されました。
図1 Vegas指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2001
