und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Vegas - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 852
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Real Autor:
Mr.Bah
Verschiedene Hüllkurven mit fixierter Verschiebung.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.11.2007.
Abbildung 1. Der Vegas Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2001
Fisher Transformation basierendes Histogramm mit zwei Durchschnitten in Form einer Signallinie.EasyXML - XML Parser
EasyXML ist eine native MQL5 XML Parsing Bibliothek. Sie kann XML von drei verschiedenen Quellen parsen: URL, Datei und String Eingabe. Sie ist vollständig objektorientert und versucht sich saube in MQL5 zu integrieren, indem es CObject und CArrayObj der MQL5 Standard Bibliothek verwendet um das DOM zu speichern.
Trend Indikator gezeichnet in form einer farbigen Wolke.BlauSMStochastic
Stochastic Oszillator (basierend auf Stochastic Momentum) aus dem Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie die als farbige Wolke implementiert wurde.