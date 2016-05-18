CodeBaseKategorien
Vegas - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Real Autor:

Mr.Bah

Verschiedene Hüllkurven mit fixierter Verschiebung.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.11.2007.

Abbildung 1. Der Vegas Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2001

FX_FISH_2MA FX_FISH_2MA

Fisher Transformation basierendes Histogramm mit zwei Durchschnitten in Form einer Signallinie.

EasyXML - XML Parser EasyXML - XML Parser

EasyXML ist eine native MQL5 XML Parsing Bibliothek. Sie kann XML von drei verschiedenen Quellen parsen: URL, Datei und String Eingabe. Sie ist vollständig objektorientert und versucht sich saube in MQL5 zu integrieren, indem es CObject und CArrayObj der MQL5 Standard Bibliothek verwendet um das DOM zu speichern.

i_Trend i_Trend

Trend Indikator gezeichnet in form einer farbigen Wolke.

BlauSMStochastic BlauSMStochastic

Stochastic Oszillator (basierend auf Stochastic Momentum) aus dem Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie die als farbige Wolke implementiert wurde.