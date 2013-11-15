Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ExchangePrice - индикатор для MetaTrader 5
2567
Показывает относительное изменение текущей цены от цены N/M баров назад.
По умолчанию выбрано 96/288 баров. Для 5-ти минутного таймфрейма: 96 баров - последние 8 часов, 288 баров - последний день.
- Можно использовать отклонение от нулевой линии в положительную или отрицательную области.
- Можно использовать дивергенции экстремумов цены и экстремумов линий индикатора.
Exp_BlauErgodicMDI
Торговая система с использованием осциллятора BlauErgodicMDI.Ang_AutoCh_HL-v1x3
Индикатор строит одновременно три равноудаленных канала на определяемых во входных параметрах периодах расчета.
FX_FISH_2MA
Гистограмма на основе преобразования Фишера с двумя своими усреднениями в виде сигнальных линий.Vegas
Наборы конвертов с фиксированными сдвигами.