Индикаторы

ExchangePrice - индикатор для MetaTrader 5

Alexander Laur
2567
(18)
Показывает относительное изменение текущей цены от цены N/M баров назад.

По умолчанию выбрано 96/288 баров. Для 5-ти минутного таймфрейма: 96 баров - последние 8 часов, 288 баров - последний день.

  1. Можно использовать отклонение от нулевой линии в положительную или отрицательную области.
  2. Можно использовать дивергенции экстремумов цены и экстремумов линий индикатора.

Exchange_Price_Indicator_MQL5

