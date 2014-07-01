CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ExchangePrice - indicador para MetaTrader 5

Alexander Laur | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1199
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Mostra a variação relativa do preço atual e do preço de N/M barras atrás.

Por padrão são usados 96/288 barras. Para o período de tempo de 5 minutos: 96 barras - as últimos 8 horas, 288 barras - o último dia.

  1. É possível utilizar o desvio da linha de zero na área positiva ou negativa.
  2. Você pode usar a divergência do preço extremo e os extremos das linhas do indicador.

Exchange_Price_Indicator_MQL5

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1994

StepMA_NRTR_HTF StepMA_NRTR_HTF

O indicador StepMA_NRTR com a opção de seleção dos períodos de tempo disponíveis nos parâmetros de entrada.

Fractal Dimension Index Fractal Dimension Index

O Índice de Dimensão Fractal determina a volatilidade do mercado.

InverseReaction InverseReaction

Uma versão otimizada do indicador InverseReaction, que opera a uma velocidade máxima no Expert Advisor IREA.

SlopeDirectionLine_HTF SlopeDirectionLine_HTF

O indicador SlopeDirectionLine com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.