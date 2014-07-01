Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ExchangePrice - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1199
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Mostra a variação relativa do preço atual e do preço de N/M barras atrás.
Por padrão são usados 96/288 barras. Para o período de tempo de 5 minutos: 96 barras - as últimos 8 horas, 288 barras - o último dia.
- É possível utilizar o desvio da linha de zero na área positiva ou negativa.
- Você pode usar a divergência do preço extremo e os extremos das linhas do indicador.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1994
