显示了当前价格与N/M个柱之前比较的相对改变.
默认使用 96/288 柱数. 对于5分钟时段(M5): 96 个柱 - 8小时前, 288 个柱 - 1天前.
- 您可以使用零点线的正负区域.
- 您可以使用价格极值与指标线极值的分离.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1994
StepMA_NRTR_HTF
可以在输入参数中选择时段选项的 StepMA_NRTR 指标.分形维度指数(Fractal Dimension Index)
分形维度指数(Fractal Dimension Index)指标体现了市场动荡的程度.
InverseReaction
一个 InverseReaction 指标的优化版本, 它在 IREA EA交易中保证最快速度.SlopeDirectionLine_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 SlopeDirectionLine 指标.