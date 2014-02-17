代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ExchangePrice - MetaTrader 5脚本

Alexander Laur | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1301
等级:
(18)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

显示了当前价格与N/M个柱之前比较的相对改变.

默认使用 96/288 柱数. 对于5分钟时段(M5): 96 个柱 - 8小时前, 288 个柱 - 1天前.

  1. 您可以使用零点线的正负区域.
  2. 您可以使用价格极值与指标线极值的分离.

Exchange_Price_Indicator_MQL5

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1994

StepMA_NRTR_HTF StepMA_NRTR_HTF

可以在输入参数中选择时段选项的 StepMA_NRTR 指标.

分形维度指数(Fractal Dimension Index) 分形维度指数(Fractal Dimension Index)

分形维度指数(Fractal Dimension Index)指标体现了市场动荡的程度.

InverseReaction InverseReaction

一个 InverseReaction 指标的优化版本, 它在 IREA EA交易中保证最快速度.

SlopeDirectionLine_HTF SlopeDirectionLine_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 SlopeDirectionLine 指标.