ポケットに対して
インディケータ

ExchangePrice - MetaTrader 5のためのインディケータ

Alexander Laur
ビュー:
787
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
N/Mバー前の価格と比較した現在の価格の変化を表示します。.

デフォルトでは96/288バーが使われます。5分軸：96バー - 直近の8時間、288バー - 直近の1日。

  1. ゼロラインからの偏差は正または負の領域で使用することができます。
  2. 価格極値と指標線の極値の発散も使用することができます。

Exchange_Price_Indicator_MQL5

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1994

