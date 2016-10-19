無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ExchangePrice - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 787
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
N/Mバー前の価格と比較した現在の価格の変化を表示します。.
デフォルトでは96/288バーが使われます。5分軸：96バー - 直近の8時間、288バー - 直近の1日。
- ゼロラインからの偏差は正または負の領域で使用することができます。
- 価格極値と指標線の極値の発散も使用することができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1994
