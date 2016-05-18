Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
ExchangePrice - Indikator für den MetaTrader 5
- 806
Zeigt die relative Änderung des aktuellen Preises zum Preis N/M Balken zuvor.
96/288 Balken werden standardmäßig verwendet. Für den 5-Minuten TimeFrame: 96 Balken - die letzten 8 Stunden, 288 Balken - der letzte Tag.
- Sie können die Abweichung von der Nulllinie in den positiven oder negativen Bereich verwenden.
- Sie können die Divergenz von Preisextrema und Extrema der Indikatorlinie verwenden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1994
