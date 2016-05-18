CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ExchangePrice - Indikator für den MetaTrader 5

Alexander Laur | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
806
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Zeigt die relative Änderung des aktuellen Preises zum Preis N/M Balken zuvor.

96/288 Balken werden standardmäßig verwendet. Für den 5-Minuten TimeFrame: 96 Balken - die letzten 8 Stunden, 288 Balken - der letzte Tag.

  1. Sie können die Abweichung von der Nulllinie in den positiven oder negativen Bereich verwenden.
  2. Sie können die Divergenz von Preisextrema und Extrema der Indikatorlinie verwenden.

Exchange_Price_Indicator_MQL5

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1994

StepMA_NRTR_HTF StepMA_NRTR_HTF

Der StepMA_NRTR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Fractal Dimension Index Fractal Dimension Index

Der Fractal Dimension Index bestimmt den Betrag der Marktvolatilität.

InverseReaction InverseReaction

Eine optimierte Version des InverseReaction Indikator, der mit maximaler Geschwindigkeit im IREA Expert Advisor läuft.

SlopeDirectionLine_HTF SlopeDirectionLine_HTF

Der SlopeDirectionLine Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.