Instantaneous_TrendFilter - Indikator für den MetaTrader 5
Real Autor:
Luis Guilherme Damiani
Ein MA-basierter Trendfilter in Forme einer farbigen Wolke.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 22.01.2008.
Abbildung 1. Der Instantaneous_TrendFilter Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1990
