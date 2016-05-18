Real Autor:

Luis Guilherme Damiani

Ein MA-basierter Trendfilter in Forme einer farbigen Wolke.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 22.01.2008.

Abbildung 1. Der Instantaneous_TrendFilter Indikator