Индикаторы

Instantaneous_TrendFilter - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2662
(19)
Реальный автор:

Luis Guilherme Damiani

Трендовый фильтр на скользящих средних, выполненный в виде цветного облака.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.01.2008.

Рис.1. Индикатор Instantaneous_TrendFilter

JMASlope_HTF JMASlope_HTF

Индикатор JMASlope с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

VoltyChannel_Stop_HTF VoltyChannel_Stop_HTF

Индикатор VoltyChannel_Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

X2MA_HTF_Signal_BG X2MA_HTF_Signal_BG

Индикатор X2MA_HTF_Signal_BG выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора X2MA на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон.

SlopeDirectionLine_HTF SlopeDirectionLine_HTF

Индикатор SlopeDirectionLine с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.