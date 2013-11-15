Ставь лайки и следи за новостями
Instantaneous_TrendFilter - индикатор для MetaTrader 5
- 2662
Реальный автор:
Luis Guilherme Damiani
Трендовый фильтр на скользящих средних, выполненный в виде цветного облака.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.01.2008.
Рис.1. Индикатор Instantaneous_TrendFilter
