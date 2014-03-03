CodeBaseSecciones
Cronex_Impulse_MACD - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Cronex

El histograma MACD con una pantalla recortada en las áreas planas.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 24.01.2008.

Figura 1. Indicador Cronex_Impulse_MACD

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1989

