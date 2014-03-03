Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Cronex_Impulse_MACD - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1220
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Cronex
El histograma MACD con una pantalla recortada en las áreas planas.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 24.01.2008.
Figura 1. Indicador Cronex_Impulse_MACD
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1989
RVI_3HTF
Tres indicadores Relative Vigor Index de tres temporalidades diferentes son mostrados en la misma gráfica.Exp_BlauErgodicMDI
Este sistema de comercio utiliza el oscilador BlauErgodicMDI.
Instantaneous_TrendFilter
Filtro de tendencia basado en MA en forma de una nube coloreada.Fractal Dimension Index
Índice de dimensión fractal que determina la cantidad de volatilidad del mercado.