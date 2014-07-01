CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Instantaneous_TrendFilter - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1260
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Luis Guilherme Damiani

Um filtro de tendência à base de MA sob a forma de uma nuvem colorida.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 22.01.2008.

Figura 1. O indicador Instantaneous_TrendFilter

Figura 1. O indicador Instantaneous_TrendFilter

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1990

Cronex_Impulse_MACD Cronex_Impulse_MACD

O histograma MACD com um display que corta as áreas lateralizadas.

RVI_3HTF RVI_3HTF

Três indicadores Relative Vigor Index de três períodos de tempo diferentes exibidos no mesmo gráfico.

Fractal Dimension Index Fractal Dimension Index

O Índice de Dimensão Fractal determina a volatilidade do mercado.

StepMA_NRTR_HTF StepMA_NRTR_HTF

O indicador StepMA_NRTR com a opção de seleção dos períodos de tempo disponíveis nos parâmetros de entrada.