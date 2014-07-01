Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Instantaneous_TrendFilter - indicador para MetaTrader 5
- 1260
-
Autor real:
Luis Guilherme Damiani
Um filtro de tendência à base de MA sob a forma de uma nuvem colorida.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 22.01.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1990
