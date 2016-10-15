無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Instantaneous_TrendFilter - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 853
-
実際の著者：
Luis Guilherme Damiani
色付きの雲の形として表されるMAに基づいたトレンドフィルタ
もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2008年1月22日にコードベースに公開されました。
図1 Instantaneous_TrendFilter指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1990
Cronex_Impulse_MACD
フラット領域をトリミングして表示するMACDヒストグラムRVI_3HTF
同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つのRelative Vigor Index (相対的活力指数、RVI)指標
フラクタル次元指数
フラクタル次元指数は市場のボラティリティを測定します。StepMA_NRTR_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つStepMA_NRTR指標