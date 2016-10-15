コードベースセクション
Instantaneous_TrendFilter - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
853
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Luis Guilherme Damiani

色付きの雲の形として表されるMAに基づいたトレンドフィルタ

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2008年1月22日にコードベースに公開されました。

図1　Instantaneous_TrendFilter指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1990

Cronex_Impulse_MACD Cronex_Impulse_MACD

フラット領域をトリミングして表示するMACDヒストグラム

RVI_3HTF RVI_3HTF

同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つのRelative Vigor Index (相対的活力指数、RVI)指標

フラクタル次元指数 フラクタル次元指数

フラクタル次元指数は市場のボラティリティを測定します。

StepMA_NRTR_HTF StepMA_NRTR_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つStepMA_NRTR指標