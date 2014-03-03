CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RVI_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
977
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
rvi_3htf.mq5 (12.05 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Tres indicadores Relative Vigor Index de tres temporalidades diferentes son mostrados en la misma gráfica.

Figura 1. Indicador RVI_3HTF

Figura 1. Indicador RVI_3HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1988

Exp_BlauErgodicMDI Exp_BlauErgodicMDI

Este sistema de comercio utiliza el oscilador BlauErgodicMDI.

BlauTStochI BlauTStochI

El indicador Q-period Stochastic Index del libro "Momentum, direction and divergence" de William Blau, implementado en forma de un histograma de color.

Cronex_Impulse_MACD Cronex_Impulse_MACD

El histograma MACD con una pantalla recortada en las áreas planas.

Instantaneous_TrendFilter Instantaneous_TrendFilter

Filtro de tendencia basado en MA en forma de una nube coloreada.