Asymmetric Trend Pressure - indicador para MetaTrader 5
- 1096
-
El indicador Asymmetric Trend Pressure muestra la línea de la dirección y la fuerza de la tendencia. Adicionalmente, puede mostrar los componentes alcistas y bajistas de la tendencia.
A diferencia del indicador Advance Trend Pressure, aquí se utilizan sólo los precios Open y Close para un determinado período para determinar la dirección de la tendencia. Pero al mismo tiempo, este indicador permite elegir asimétricamente los períodos del cálculo del componente alcista y bajista de la tendencia.
El indicador tiene cuatro parámetros personalizados:
- Period Up - período del cálculo del componente alcista de la tendencia;
- Period Down - período del cálculo del componente bajista de la tendencia;
- Period - período del cálculo del indicador;
- Show lines Up and Down - muestra las líneas del componente alcista y bajista.
Fig. 1. Línea de la fuerza y dirección de la tendencia.
Fig. 2. Línea de la fuerza y dirección de la tendencia con líneas del componente alcista y bajista.
