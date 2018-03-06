El indicador Asymmetric Trend Pressure muestra la línea de la dirección y la fuerza de la tendencia. Adicionalmente, puede mostrar los componentes alcistas y bajistas de la tendencia.

A diferencia del indicador Advance Trend Pressure, aquí se utilizan sólo los precios Open y Close para un determinado período para determinar la dirección de la tendencia. Pero al mismo tiempo, este indicador permite elegir asimétricamente los períodos del cálculo del componente alcista y bajista de la tendencia.

El indicador tiene cuatro parámetros personalizados:

Period Up - período del cálculo del componente alcista de la tendencia;

- período del cálculo del componente alcista de la tendencia; Period Down - período del cálculo del componente bajista de la tendencia;

- período del cálculo del componente bajista de la tendencia; Period - período del cálculo del indicador;

- período del cálculo del indicador; Show lines Up and Down - muestra las líneas del componente alcista y bajista.

Fig. 1. Línea de la fuerza y dirección de la tendencia.

Fig. 2. Línea de la fuerza y dirección de la tendencia con líneas del componente alcista y bajista.