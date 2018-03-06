CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Asymmetric Trend Pressure - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1096
Ranking:
(16)
Publicado:
ATP.mq5 (9.46 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Asymmetric Trend Pressure muestra la línea de la dirección y la fuerza de la tendencia. Adicionalmente, puede mostrar los componentes alcistas y bajistas de la tendencia.

A diferencia del indicador Advance Trend Pressure, aquí se utilizan sólo los precios Open y Close para un determinado período para determinar la dirección de la tendencia. Pero al mismo tiempo, este indicador permite elegir asimétricamente los períodos del cálculo del componente alcista y bajista de la tendencia.

El indicador tiene cuatro parámetros personalizados:

  • Period Up - período del cálculo del componente alcista de la tendencia;
  • Period Down - período del cálculo del componente bajista de la tendencia;
  • Period - período del cálculo del indicador;
  • Show lines Up and Down - muestra las líneas del componente alcista y bajista.

Fig. 1. Línea de la fuerza y dirección de la tendencia.

Fig. 2. Línea de la fuerza y dirección de la tendencia con líneas del componente alcista y bajista.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19880

Advance Trend Pressure Advance Trend Pressure

El oscilador Advance Trend Pressure muestra la línea de la dirección y la fuerza de la tendencia. Adicionalmente, puede mostrar los componentes alcistas y bajistas de la tendencia.

MA with Band MA with Band

El indicador muestra la media móvil con las áreas alcistas y bajistas.

HOPS and LOPS HOPS and LOPS

Las siglas "HOPS" y "LOPS" significan el máximo y el mínimo de la sesión anterior.

AMACD AMACD

MACD clásico a base de Adaptive Moving Average.