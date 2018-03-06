El indicador Asymmetric Trend Pressure muestra la línea de la dirección y la fuerza de la tendencia. Adicionalmente, puede mostrar los componentes alcistas y bajistas de la tendencia.

El oscilador Advance Trend Pressure muestra la línea de la dirección y la fuerza de la tendencia. Adicionalmente, puede mostrar los componentes alcistas y bajistas de la tendencia.