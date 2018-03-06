CodeBaseSecciones
HOPS and LOPS - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1104
Ranking:
(20)
Publicado:
Tenemos delante no sólo un nombre gracioso, sino un indicador útil.

Las siglas "HOPS" y "LOPS" significan el máximo y el mínimo de la sesión anterior. De esta manera, este indicador pertenece a los indicadores de soporte/resistencia o punto de pivote. Esta versión trabaja en cualquier timeframe que se soporta por la plataforma MetaTrader 5.


Recomendaciones

  • Utilice el indicador para buscar los máximos/mínimos de cualquier sesión anterior (para identificar posibles rupturas).
  • Puede usar varias instancias del indicador en el mismo gráfico. Para eso, hay que asignar un valor único ID a cada instancia.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/19881

