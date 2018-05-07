コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Asymmetric Trend Pressure - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
889
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
ATP.mq5 (9.46 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Asymmetric Trend Pressure指標は、トレンド方向と強度線を示し、さらに、トレンドの強気と弱気の要素を示すことができます。

Advance Trend Pressureと異なり、ここではトレンド方向の特定に一定期間の始値と終値のみが使用されます。さらに、この指標では、強気および弱気トレンド構成要素の計算期間を非対称に選択することができます。

指標には4つの入力パラメータがあります。

  • Period Up - 強気トレンド成分の計算期間
  • Period Down - 弱気トレンド成分の計算期間
  • Period - 指標計算期間
  • Show lines Up and Down - 強気と弱気の要素の線の表示

図1　トレンド方向と強度線

図2　強気と弱気成分の線を伴うトレンドの方向と強度線

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19880

Advance Trend Pressure Advance Trend Pressure

Advance Trend Pressureオシレータは、トレンド方向と強度線を示し、さらに、トレンドの強気と弱気の要素を示すことができます。

バンドつきMA バンドつきMA

この指標は、移動平均と強気及び弱気の領域を表示しています。

HOPSとLOPS HOPSとLOPS

HOPSとLOPSの指標です。"HOPS"と "LOPS"は前のセッションの高値安値を表します。

AMACD AMACD

適応移動平均に基づく古典的MACD