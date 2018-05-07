Asymmetric Trend Pressure指標は、トレンド方向と強度線を示し、さらに、トレンドの強気と弱気の要素を示すことができます。

Advance Trend Pressureと異なり、ここではトレンド方向の特定に一定期間の始値と終値のみが使用されます。さらに、この指標では、強気および弱気トレンド構成要素の計算期間を非対称に選択することができます。

指標には4つの入力パラメータがあります。

Period Up - 強気トレンド成分の計算期間

- 強気トレンド成分の計算期間 Period Down - 弱気トレンド成分の計算期間

- 弱気トレンド成分の計算期間 Period - 指標計算期間

- 指標計算期間 Show lines Up and Down - 強気と弱気の要素の線の表示

図1 トレンド方向と強度線

図2 強気と弱気成分の線を伴うトレンドの方向と強度線