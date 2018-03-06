El indicador Chandelier Exit está diseñado para mantener a los traders dentro de la tendencia y prevenir la salida anticipada de la transacción mientras que la tendencia continúe. Normalmente, la línea del indicador Chandelier Exit se encuentra por encima del precio mientras que la tendencia es bajista, y está por debajo del precio, con la tendencia alcista.

Esta herramienta le permite calcular el tamaño correcto del lote para la siguiente transacción cumpliendo unas simples reglas de la Gestión de capital.