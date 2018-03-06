CodeBaseSecciones
MA with Band - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
865
(14)
MA_With_Band.mq5 (12.48 KB) ver
El indicador dibuja una media móvil y las áreas alcistas y bajistas construidas a través del indicador Bollinger Bands que se calcula a base de esta media móvil.

Hay cinco parámetros personalizados:

  • Period of MA calculation - período del cálculo de la МА;
  • Method o fMA calculation - método del cálculo de la МА;
  • Applied price of MA - precio del cálculo de МА;
  • Period of BB calculation - período del cálculo de Bollinger Bands;
  • Deviation of BB - desviación de Bollinger Bands.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19878

Chandelier exit Chandelier exit

El indicador Chandelier Exit está diseñado para mantener a los traders dentro de la tendencia y prevenir la salida anticipada de la transacción mientras que la tendencia continúe. Normalmente, la línea del indicador Chandelier Exit se encuentra por encima del precio mientras que la tendencia es bajista, y está por debajo del precio, con la tendencia alcista.

Lot calculator - risk management tool Lot calculator - risk management tool

Esta herramienta le permite calcular el tamaño correcto del lote para la siguiente transacción cumpliendo unas simples reglas de la Gestión de capital.

Advance Trend Pressure Advance Trend Pressure

El oscilador Advance Trend Pressure muestra la línea de la dirección y la fuerza de la tendencia. Adicionalmente, puede mostrar los componentes alcistas y bajistas de la tendencia.

Asymmetric Trend Pressure Asymmetric Trend Pressure

El indicador Asymmetric Trend Pressure muestra la línea de la dirección y la fuerza de la tendencia. Adicionalmente, puede mostrar los componentes alcistas y bajistas de la tendencia.