El indicador dibuja una media móvil y las áreas alcistas y bajistas construidas a través del indicador Bollinger Bands que se calcula a base de esta media móvil.
Hay cinco parámetros personalizados:
- Period of MA calculation - período del cálculo de la МА;
- Method o fMA calculation - método del cálculo de la МА;
- Applied price of MA - precio del cálculo de МА;
- Period of BB calculation - período del cálculo de Bollinger Bands;
- Deviation of BB - desviación de Bollinger Bands.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19878
