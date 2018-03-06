Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El indicador Advance Trend Pressure muestra la línea de la dirección y la fuerza de la tendencia. Adicionalmente, puede mostrar los componentes alcistas y bajistas de la tendencia.
Para determinar la dirección de la tendencia, se utilizan los precios Close-Open, High-Close y Open-Close (para la vela alcista) y Open-Close, High-Open y Close-Low (para la vela bajista), es decir, se usan los tamaños y las direcciones de los cuerpos de las velas y los tamaños de sus sombras.
Tiene dos parámetros personalizados:
- Period - período del cálculo del indicador;
- Show lines Up and Down - muestra las líneas del componente alcista y bajista.
Fig. 1. Línea de la fuerza y dirección de la tendencia.
Fig. 2. Línea de la fuerza y dirección de la tendencia con líneas del componente alcista y bajista.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19879
