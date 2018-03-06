El indicador Advance Trend Pressure muestra la línea de la dirección y la fuerza de la tendencia. Adicionalmente, puede mostrar los componentes alcistas y bajistas de la tendencia.

Para determinar la dirección de la tendencia, se utilizan los precios Close-Open, High-Close y Open-Close (para la vela alcista) y Open-Close, High-Open y Close-Low (para la vela bajista), es decir, se usan los tamaños y las direcciones de los cuerpos de las velas y los tamaños de sus sombras.

Tiene dos parámetros personalizados:

Period - período del cálculo del indicador;

- período del cálculo del indicador; Show lines Up and Down - muestra las líneas del componente alcista y bajista.

Fig. 1. Línea de la fuerza y dirección de la tendencia.

Fig. 2. Línea de la fuerza y dirección de la tendencia con líneas del componente alcista y bajista.