Индикатор VR Alert МТ5 Lite предупреждает трейдера о том, что цена достигла заданного трейдером уровня.

Индикатор Chandelier Exit предназначен для того, чтобы удерживать трейдеров в тренде и предотвращать ранний выход из сделки в то время, пока тренд продолжается. Как правило, линия индикатора Chandelier Exit находится выше цены, пока тренд убывающий, и ниже цены - на возрастающем тренде.