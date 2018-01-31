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Индикаторы

Advance Trend Pressure - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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(15)
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Индикатор Advance Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.

Для определения направления тренда используются цены Close-Open, High-Close и Open-Close (для бычьей свечи) и Open-Close, High-Open и Close-Low (для медвежьей свечи) - т.е., используются размеры и направления тел свечей и размеры их теней.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета индикатора;
  • Show lines Up and Down - показывать линии бычьей и медвежьей составляющих.

Рис.1 Линия силы и направления тренда.

Рис.2 Линия силы и направления тренда с линиями бычьей и медвежьей составляющих.

VR Alert МТ5 Lite VR Alert МТ5 Lite

Индикатор VR Alert МТ5 Lite предупреждает трейдера о том, что цена достигла заданного трейдером уровня.

Chandelier exit Chandelier exit

Индикатор Chandelier Exit предназначен для того, чтобы удерживать трейдеров в тренде и предотвращать ранний выход из сделки в то время, пока тренд продолжается. Как правило, линия индикатора Chandelier Exit находится выше цены, пока тренд убывающий, и ниже цены - на возрастающем тренде.

Asymmetric Trend Pressure Asymmetric Trend Pressure

Индикатор Asymmetric Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.

AMACD AMACD

Классический MACD на основе Adaptive Moving Average.