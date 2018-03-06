CodeBaseSecciones
AMACD - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
AMACD.mq5 (18.33 KB) ver
El indicador muestra MACD calculado a base de las medias móviles AMA.

Tiene ocho parámetros personalizados:

  • Period of the Fast AMA - período de AMA rápida;
  • Period of the Fast AMA - período de EMA rápida en los ajustes de AMA rápida;
  • Slow EMA of the Fast AMA - período de EMA lenta en los ajustes de AMA rápida;
  • Period of the Slow AMA - período de AMA lenta;
  • Fast EMA of the Slow AMA - período de EMA rápida en los ajustes de AMA lenta;
  • Slow EMA of the Slow AMA - período de EMA lenta en los ajustes de AMA lenta;
  • The signal line period - período de la línea de señal AMACD;
  • Applied price - precio del cálculo de AMACD.

Fig. 1. AMACD H1

Fig. 2. AMACD M15

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19882

