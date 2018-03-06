Mira cómo descargar robots gratis
AMACD - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra MACD calculado a base de las medias móviles AMA.
Tiene ocho parámetros personalizados:
- Period of the Fast AMA - período de AMA rápida;
- Period of the Fast AMA - período de EMA rápida en los ajustes de AMA rápida;
- Slow EMA of the Fast AMA - período de EMA lenta en los ajustes de AMA rápida;
- Period of the Slow AMA - período de AMA lenta;
- Fast EMA of the Slow AMA - período de EMA rápida en los ajustes de AMA lenta;
- Slow EMA of the Slow AMA - período de EMA lenta en los ajustes de AMA lenta;
- The signal line period - período de la línea de señal AMACD;
- Applied price - precio del cálculo de AMACD.
Fig. 1. AMACD H1
Fig. 2. AMACD M15
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19882
