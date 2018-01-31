Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Asymmetric Trend Pressure - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2637
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Asymmetric Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.
В отличие от индикатора Advance Trend Pressure, здесь для определения направления тренда используются только цены Open и Close за определенный период. Но в то же время этот индикатор позволяет ассиметрично выбрать периоды расчета бычьей и медвежьей составляющих тренда.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period Up - период расчета бычьей составляющей тренда;
- Period Down - период расчета медвежьей составляющей тренда;
- Period - период расчета индикатора;
- Show lines Up and Down - показывать линии бычьей и медвежьей составляющих.
Рис.1 Линия силы и направления тренда.
Рис.2 Линия силы и направления тренда с линиями бычьей и медвежьей составляющих.
Осциллятор Advance Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.VR Alert МТ5 Lite
Индикатор VR Alert МТ5 Lite предупреждает трейдера о том, что цена достигла заданного трейдером уровня.
Классический MACD на основе Adaptive Moving Average.Wilson Relative Price Channel
Wilson Relative Price Channel - относительный ценовой канал Вильсона.