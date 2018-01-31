Индикатор Asymmetric Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.

В отличие от индикатора Advance Trend Pressure, здесь для определения направления тренда используются только цены Open и Close за определенный период. Но в то же время этот индикатор позволяет ассиметрично выбрать периоды расчета бычьей и медвежьей составляющих тренда.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

Period Up - период расчета бычьей составляющей тренда;

- период расчета бычьей составляющей тренда; Period Down - период расчета медвежьей составляющей тренда;

- период расчета медвежьей составляющей тренда; Period - период расчета индикатора;

- период расчета индикатора; Show lines Up and Down - показывать линии бычьей и медвежьей составляющих.

Рис.1 Линия силы и направления тренда.

Рис.2 Линия силы и направления тренда с линиями бычьей и медвежьей составляющих.