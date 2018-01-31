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Индикаторы

Asymmetric Trend Pressure - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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(16)
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Индикатор Asymmetric Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.

В отличие от индикатора Advance Trend Pressure, здесь для определения направления тренда используются только цены Open и Close за определенный период. Но в то же время этот индикатор позволяет ассиметрично выбрать периоды расчета бычьей и медвежьей составляющих тренда.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period Up - период расчета бычьей составляющей тренда;
  • Period Down - период расчета медвежьей составляющей тренда;
  • Period - период расчета индикатора;
  • Show lines Up and Down - показывать линии бычьей и медвежьей составляющих.

Рис.1 Линия силы и направления тренда.

Рис.2 Линия силы и направления тренда с линиями бычьей и медвежьей составляющих.

Advance Trend Pressure Advance Trend Pressure

Осциллятор Advance Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.

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