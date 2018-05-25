Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Asymmetric Trend Pressure - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2358
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Asymmetric Trend Pressure mostra a direção e força da linha de tendência. Adicionalmente, pode exibir componentes otimistas e pessimistas de tendência.
Ao contrário do indicador Advance Trend Pressure, para definir a direção da tendência, usam-se apenas os preços Open e Close de um certo período. Mas, ao mesmo tempo, esse indicador permite escolher de forma assimétrica o período de cálculo dos componentes da tendência de alta e baixa.
O indicador tem quatro parâmetros configuráveis:
- Period Up - período de cálculo da componente altista da tendência;
- Period Down - período de cálculo da componente baixista da tendência;
- Period - período de cálculo do indicador;
- Show lines Up and Down - mostrar as linas dos componentes altistas e baixistas.
Fig.1 Linha de força e direção da tendência.
Fig.2 Linha de força e direção da tendência com linhas de componentes de alta e baixa.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19880
O oscilador Advance Trend Pressure mostra a direção e força da linha de tendência. Adicionalmente, pode exibir componentes otimistas e pessimistas de tendência.MA with Band
O indicador exibe a média móvel com áreas de alta e baixa.
As abreviaturas "HOPS" e "LOPS" representam o máximo e mínimo da sessão anterior.AMACD
MACD clássico com base no Adaptive Moving Average.