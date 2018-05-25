O indicador Asymmetric Trend Pressure mostra a direção e força da linha de tendência. Adicionalmente, pode exibir componentes otimistas e pessimistas de tendência.

Ao contrário do indicador Advance Trend Pressure, para definir a direção da tendência, usam-se apenas os preços Open e Close de um certo período. Mas, ao mesmo tempo, esse indicador permite escolher de forma assimétrica o período de cálculo dos componentes da tendência de alta e baixa.

O indicador tem quatro parâmetros configuráveis:

Period Up - período de cálculo da componente altista da tendência;

- período de cálculo da componente altista da tendência; Period Down - período de cálculo da componente baixista da tendência;

- período de cálculo da componente baixista da tendência; Period - período de cálculo do indicador;

- período de cálculo do indicador; Show lines Up and Down - mostrar as linas dos componentes altistas e baixistas.

Fig.1 Linha de força e direção da tendência.

Fig.2 Linha de força e direção da tendência com linhas de componentes de alta e baixa.