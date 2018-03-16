代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

不对称趋势压力 - MetaTrader 5脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1662
等级:
(16)
已发布:
ATP.mq5 (9.46 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

不对称趋势压力指标显示了趋势的方向和强弱线。它可以额外显示趋势的上涨和下跌组件。

高级趋势压力指标不同, 这里只使用了某个时间段的开盘价和收盘价来判断趋势的方向，另外，这个指标可以不对称地为上涨和下跌组件选择计算周期数。

这个指标有四个输入参数:

  • Period Up - 上涨趋势组件的计算周期数;
  • Period Down - 下跌趋势组件的计算周期数;
  • Period - 指标计算周期数
  • Show lines Up and Down - 显示上涨和下跌组件的线形.

图1 趋势方向和强弱线

图2 趋势方向和强弱线带有上涨和下跌组件.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19880

高级趋势压力 高级趋势压力

高级趋势压力振荡指标显示了趋势方向和强弱的线形。它可以额外显示趋势的上涨和下跌组件。

移动平均带 移动平均带

这个指标显示的移动平均有上涨和下跌区域。

AMACD AMACD

基于自适应移动平均的经典 MACD 指标。

Wilson 相对价格通道 Wilson 相对价格通道

Wilson 相对价格通道.