不对称趋势压力指标显示了趋势的方向和强弱线。它可以额外显示趋势的上涨和下跌组件。
和高级趋势压力指标不同, 这里只使用了某个时间段的开盘价和收盘价来判断趋势的方向，另外，这个指标可以不对称地为上涨和下跌组件选择计算周期数。
这个指标有四个输入参数:
- Period Up - 上涨趋势组件的计算周期数;
- Period Down - 下跌趋势组件的计算周期数;
- Period - 指标计算周期数
- Show lines Up and Down - 显示上涨和下跌组件的线形.
图1 趋势方向和强弱线
图2 趋势方向和强弱线带有上涨和下跌组件.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19880
