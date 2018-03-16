不对称趋势压力指标显示了趋势的方向和强弱线。它可以额外显示趋势的上涨和下跌组件。

和高级趋势压力指标不同, 这里只使用了某个时间段的开盘价和收盘价来判断趋势的方向，另外，这个指标可以不对称地为上涨和下跌组件选择计算周期数。

这个指标有四个输入参数:

Period Up - 上涨趋势组件的计算周期数;

- 上涨趋势组件的计算周期数; Period Down - 下跌趋势组件的计算周期数;

- 下跌趋势组件的计算周期数; Period - 指标计算周期数

- 指标计算周期数 Show lines Up and Down - 显示上涨和下跌组件的线形.

图1 趋势方向和强弱线

图2 趋势方向和强弱线带有上涨和下跌组件.