MetaTrader 4/5 标准计时器 是基于系统计时器调用，所以可能工作得不够精确。我们可以通过运行下面的简单 EA 交易来验证:

input int Timer = 1000; // 计时器被触发的毫秒数

#define TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) + " ms.\n"

const bool Init = EventSetMillisecondTimer(Timer);

// 在图表上以注释的形式显示当前时间误差和它的平均值
void OnTimer()
{
  static ulong StartTime = 0;
  static int Count = 0;
  static int Sum = 0;

  if (StartTime)
  {
    const int RunTime = (int)(GetMicrosecondCount() - StartTime) / 1000;
    const int Error = RunTime - Timer * Count;

    Sum += Error;

    Comment(TOSTRING(Timer) + TimeToString(RunTime / 1000, TIME_SECONDS) + "\n" +
            TOSTRING(Error) + TOSTRING((double)Sum / Count));
  }
  else
    StartTime = GetMicrosecondCount();

  Count++;
}

在图表注释 (左上角)中，它显示了计时器延迟是如何增长的:

屏幕截图显示，才一分钟，秒级计时器就造成了超过一秒的延迟。随着时间发展，延迟还会继续增长!

这个开发库可以为任何EA交易/指标提高标准计时器的精确度，为此，应该在代码的开始加入下面的代码行:

#include <AccurateTimer.mqh> // 提高标准计时器的精确度

随后，显示出下面的注释:

在运行10分钟之后，与理想（理论）计时器的平均偏差大约是1毫秒，并且误差不会增长。

有更精确的计时器总是好的，而对于一些任务来说是必须的。例如，秒级计时器与 交易服务器时间 同步。

这个跨平台开发库与所有的使用标准计时器r (OnTimer)的EA交易/指标都兼容，它不会影响到在策略测试器重的执行速度，

只需要一行代码就可以提高您已有或者新程序的精确度!

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19859

