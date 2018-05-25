Temporizador no MetaTrader 4/5 é baseado na chamada do timer do sistema, e, por isso, pode funcionar com imprecisão. Para ver isso, basta executar um simples Expert Advisor:

input int Timer = 1000 ; #define TOSTRING(A) #A + " = " + ( string )(A) + " ms.

" const bool Init = EventSetMillisecondTimer (Timer); void OnTimer () { static ulong StartTime = 0 ; static int Count = 0 ; static int Sum = 0 ; if (StartTime) { const int RunTime = ( int )( GetMicrosecondCount () - StartTime) / 1000 ; const int Error = RunTime - Timer * Count; Sum += Error; Comment (TOSTRING(Timer) + TimeToString (RunTime / 1000 , TIME_SECONDS ) + "

" + TOSTRING(Error) + TOSTRING(( double )Sum / Count)); } else StartTime = GetMicrosecondCount (); Count++; }

No comentário do gráfico (canto superior esquerdo), ele mostra como o atraso do temporizador aumenta:

A captura de tela mostra que, em apenas um minuto de trabalho, o temporizador de segundos cria um atraso de mais de um segundo, que aumenta com o passar do tempo.

Esta biblioteca permite aumentar a precisão do temporizador de qualquer EA/indicador. Para fazer isso, é necessário, no início do código, escrever apenas uma linha:

#include <AccurateTimer.mqh>

Após esta ação, no EA acima, é possível observar a seguinte imagem:

Após dez minutos de operação, o desvio médio do temporizador ideal (teórico) é de ~1 ms e o erro não aumenta.

Ter um temporizador preciso é sempre bom. Mas há tarefas que não podem ser abordadas sem ele. Por exemplo, o temporizador de segundo sincronizado com o horário do Servidor de negociação.

Esta biblioteca multiplataforma é compatível com todos os EAs/indicadores em que é usado o temporizador (OnTimer). Não afeta a velocidade de execução no testador.

Aumente a precisão de programas já prontos e novos em apenas uma linha!





Modo frame

Advisors no modo de coleta de quadros de resultados de Otimização ignoram os seguintes eventos gerais durante seu funcionamento regular: Init, Deinit, NewTick, Trade, TradeTransaction, BookEvent e Timer. Apenas ChartEvent permanece como evento de trabalho.

No entanto, esta biblioteca pode incluir um temporizador neste modo. Para fazer isso, antes de chamar a biblioteca, você precisa escrever a seguinte linha:

#define ACCURATETIMER_FRAME_MODE

Observe que, no Expert Advisor de origem, deve ser definido OnChartEvent (mesmo vazio), para, em OnTimer, a vulnerabilidade de frame correspondente começar a ser propagada.

Um exemplo de tal EA é anexado