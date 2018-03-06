El indicador Relative Momentum Index (RMI) fue desarrollado por Roger Altman. Por primera vez, fue presentado en febrero de 1993 en la revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities".

RMI es una variación del indicador RSI. RMI calcula los días cuando el precio ha subido o ha bajado partiendo del último precio de cierre a X días hacia atrás (donde X no se limita con el valor 1). Es decir, RMI compara el precio de cierre no sólo con un día anterior, como RSI.



Nótese que RMI con los parámetros C, 14, 1 es igual a RSI con el período 14 para el precio Close. Eso está relacionado con el hecho de que el parámetro Momentum se calcula sólo para el cambio del precio a 1 día antes (por defecto, lo mismo hace RSI).



A la medida del aumento de los períodos de Momentum, las fluctuaciones de RMI se hacen más suavizadas.

Puesto que RMI es un oscilador, él demuestra los mismos puntos fuertes y débiles de los indicadores de sobrecompra/sobreventa. Durante los mercados tendenciales fuertes, es probable que RMI va a mantenerse en los niveles de sobrecompra y sobreventa durante un prolongado período de tiempo.



Pero en los mercados no tendenciales, RMI oscila con más predicción entre el nivel de sobrecompra de 70 a 90 y el nivel de sobreventa de 10 a 30.