Штатный таймер в MetaTrader 4/5 основан на вызове системного таймера, и поэтому может работать с погрешностью. Чтобы в этом убедиться, достаточно запустить простой советник:

input int Timer = 1000 ; #define TOSTRING(A) #A + " = " + ( string )(A) + " ms.

" const bool Init = EventSetMillisecondTimer (Timer); void OnTimer () { static ulong StartTime = 0 ; static int Count = 0 ; static int Sum = 0 ; if (StartTime) { const int RunTime = ( int )( GetMicrosecondCount () - StartTime) / 1000 ; const int Error = RunTime - Timer * Count; Sum += Error; Comment (TOSTRING(Timer) + TimeToString (RunTime / 1000 , TIME_SECONDS ) + "

" + TOSTRING(Error) + TOSTRING(( double )Sum / Count)); } else StartTime = GetMicrosecondCount (); Count++; }

В комментарии чарта (левый-верхний угол) он показывает, как растет лаг таймера:

На скриншоте видно, что всего за минуту работы секундный таймер создает лаг больше секунды. И со временем он только растет!

Данная библиотека позволяет повысить точность штатного таймера любого советника/индикатора. Для этого нужно в начале кода прописать только одну строку:

#include <AccurateTimer.mqh>

После такого действия в вышеприведенном советнике можно наблюдать следующую картину:

После десятка минут работы среднее отклонение от идеального (теоретического) таймера составляет ~1 мс, и ошибка не будет расти.

Иметь точный таймер, конечно, всегда хорошо. Но есть задачи, в которых без него просто не обойтись. Например, секундный таймер, синхронизированный со временем Торгового сервера.

Данная кросс-платформенная библиотека совместима со всеми советниками/индикаторами, где используется штатный таймер (OnTimer). Не влияет на скорость выполнения в тестере.

Повышайте точность уже готовых и новых программ всего одной строкой!





Frame-режим

Советники в режиме сбора фреймов результатов Оптимизации игнорируют следующие штатные события обычной работы советника: Init, Deinit, NewTick, Trade, TradeTransaction, BookEvent и Timer. Рабочим событием остается только ChartEvent.

Однако, данная библиотека может включить таймер и в этом режиме работы советника. Для этого перед вызовом библиотеки нужно прописать следующую строку:

#define ACCURATETIMER_FRAME_MODE

Учитывайте, что в исходном советнике должен быть прописан OnChartEvent (даже пустой), и на OnTimer начинает распространяться соответствующая Frame-уязвимость.

Пример такого советника приложен