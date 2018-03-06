Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Chandes Quick Stick (Qstick) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 934
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador fue diseñado por el científico, inventor, autor y el trader, Tushar Chandle. Ayuda a identificar las tendencias de mercado a través de los gráficos de velas.
Si el indicador muestra un valor por debajo bajo cero, eso quiere decir que la mayoría de las velas durante el período examinado son «bajistas», por eso, el comportamiento del instrumento también es «bajista».
Si el valor del indicador está por encima de cero, eso indica en que la mayoría de las velas durante el período examinado son «alcistas», por eso, el comportamiento del instrumento también es «alcista».
El indicador genera las señales de varias maneras.
- Cruzamiento de la línea cero. Si el indicador la cruza hacia arriba, es una señal de compra. Si la cruza hacia abajo, se trata de una señal de venta.
- Búsqueda de los niveles extremos. Si el valor del indicador se encuentra en un nivel demasiado bajo y empieza a dar la vuelta, es una señal de compra. Si su valor es demasiado alto y empieza a bajar, es una señal de venta.
- Búsqueda de la divergencia. Si el mercado forma unos mínimos más pequeños, mientras que las velas forman los máximos más grandes, es una divergencia alcista y una señal de compre. Si el mercado forma los máximos más grandes, mientras que las velas forman los mínimos más pequeños, es una divergencia alcista y una señal de venta.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/19858
Relative Momentum Index (RMI) es una variación del indicador RSI. RMI, a diferencia de RSI, compara el precio de cierre de la barra anterior (como RSI), pero también a un determinado número de días hacia atrás.Vertical Horizontal Filter
Vertical Horizontal Filter ("VHF") determina si los precios se encuentran en la fase de la tendencia o en la fase de la corrección. Por primera vez, el indicador VHF fue presentado por Adam White en un artículo de la revista "Futures Magazine" en el año 1991.
Aumento de la precisión del temporizador estándar.Rsi(var)
Variación al tema de RSI.