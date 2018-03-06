El indicador fue diseñado por el científico, inventor, autor y el trader, Tushar Chandle. Ayuda a identificar las tendencias de mercado a través de los gráficos de velas.

Si el indicador muestra un valor por debajo bajo cero, eso quiere decir que la mayoría de las velas durante el período examinado son «bajistas», por eso, el comportamiento del instrumento también es «bajista».



Si el valor del indicador está por encima de cero, eso indica en que la mayoría de las velas durante el período examinado son «alcistas», por eso, el comportamiento del instrumento también es «alcista».



El indicador genera las señales de varias maneras.

