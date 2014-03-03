Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Ang_AutoCh_HL-v1 - indicador para MetaTrader 5
- 1114
Autor real:
ANG3110@latchess.com
Indicador que dibuja un canal equidistante con el periodo de cálculo definido en los parámetros de entrada.
Originalmente, este indicador se escribió en MQL4 y fue publicado por primera vez en Code Base en mql4.com el 28.01.2008.
Figura 1. Indicador Ang_AutoCh_HL-v1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1984
