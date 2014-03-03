CodeBaseSecciones
Ang_AutoCh_HL-v1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1114
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

ANG3110@latchess.com

Indicador que dibuja un canal equidistante con el periodo de cálculo definido en los parámetros de entrada.

Originalmente, este indicador se escribió en MQL4 y fue publicado por primera vez en Code Base en mql4.com el 28.01.2008.

Figura 1. Indicador Ang_AutoCh_HL-v1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1984

