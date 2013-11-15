Ставь лайки и следи за новостями
Ang_AutoCh_HL-v1 - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 2503
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
ANG3110@latchess.com
Индикатор строит равноудаленный канал на определяемом во входных параметрах периоде расчета.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.01.2008.
Рис.1. Индикатор Ang_AutoCh_HL-v1
