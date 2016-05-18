Ein Flaggensignal Indikator der die Werte des Accelerator Oszillator und Bill William's Awesome Oszillator verwendet.

Der VoltyChannel_Stop Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Indikator zeichnet drei äquidistante Channels laut der in den Eingabeparametern definierten Berechnungsperiode.

Q-period Stochastic Index Indikator vom Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms.