Ang_AutoCh_HL-v1 - Indikator für den MetaTrader 5
Real Autor:
ANG3110@latchess.com
Der Indikator zeichnet äquidistante Channels laut der in den Eingabeparametern definierten Berechnungsperiode.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.01.2008.
Abbildung 1. Der Ang_AutoCh_HL-v1 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1984
