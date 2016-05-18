CodeBaseKategorien
Indikatoren

Ang_AutoCh_HL-v1 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
780
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Real Autor:

ANG3110@latchess.com

Der Indikator zeichnet äquidistante Channels laut der in den Eingabeparametern definierten Berechnungsperiode.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.01.2008.

Abbildung 1. Der Ang_AutoCh_HL-v1 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1984

