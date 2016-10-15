コードベースセクション
Ang_AutoCh_HL-v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
929
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標は、入力パラメータで定義された計算期間で等距離チャネルをプロットします。

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2008年1月28日にコードベースに公開されました。

図1　Ang_AutoCh_HL-v1指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1984

