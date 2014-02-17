代码库部分
Ang_AutoCh_HL-v1 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
显示:
1317
等级:
(20)
已发布:
已更新:
真实作者:

ANG3110@latchess.com

本指标使用在输入参数中定义的计算周期数绘制一个等距离通道.

本指标于2008年1月28日首先使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码基地中.

图 1. Ang_AutoCh_HL-v1 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1984

