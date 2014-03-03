Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BlauTStochI - indicador para MetaTrader 5
El indicador Q-period Stochastic Index del libro "Momentum, direction and divergence" de William Blau, implementado en forma de un histograma de color.
El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
Figura 1. Indicador BlauTStochI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1986
