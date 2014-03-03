CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BlauTStochI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1059
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
blautstochi.mq5 (8.86 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Q-period Stochastic Index del libro "Momentum, direction and divergence" de William Blau, implementado en forma de un histograma de color.

El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Figura 1. Indicador BlauTStochI

Figura 1. Indicador BlauTStochI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1986

Ang_AutoCh_HL-v1x3 Ang_AutoCh_HL-v1x3

El indicador de traza tres canales equidistantes con los períodos de cálculo definidos en los parámetros de entrada.

Ang_AutoCh_HL-v1 Ang_AutoCh_HL-v1

Indicador que dibuja un canal equidistante con el periodo de cálculo definido en los parámetros de entrada.

Exp_BlauErgodicMDI Exp_BlauErgodicMDI

Este sistema de comercio utiliza el oscilador BlauErgodicMDI.

RVI_3HTF RVI_3HTF

Tres indicadores Relative Vigor Index de tres temporalidades diferentes son mostrados en la misma gráfica.