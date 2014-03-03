CodeBaseSecciones
Indicadores

VoltyChannel_Stop_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1060
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
El indicador VoltyChannel_Stop con la opción de selección de temporalidad en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período del gráfico del indicador

Coloca el fichero del indicador compilado VoltyChannel_Stop.mq5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\ del terminal del cliente.

Figura 1. Indicador VoltyChannel_Stop_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1983

