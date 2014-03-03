Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
VoltyChannel_Stop_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1060
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador VoltyChannel_Stop con la opción de selección de temporalidad en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período del gráfico del indicador
Coloca el fichero del indicador compilado VoltyChannel_Stop.mq5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\ del terminal del cliente.
Figura 1. Indicador VoltyChannel_Stop_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1983
Indicador de señal de semáforo que utiliza los valores del Accelerator Oscillator y el Bill William's Awesome Oscillator.FibSR
El indicador muestra las posibles zonas de soporte y resistencia en forma de rectángulos coloreados.
Indicador que dibuja un canal equidistante con el periodo de cálculo definido en los parámetros de entrada.Ang_AutoCh_HL-v1x3
El indicador de traza tres canales equidistantes con los períodos de cálculo definidos en los parámetros de entrada.