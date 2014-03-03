Autor real:

ANG3110

El indicador de traza tres canales equidistantes con los períodos de cálculo definidos en los parámetros de entrada.

Originalmente este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 28.01.2008.

Figura 1. Indicador Ang_AutoCh_HL-v1x3