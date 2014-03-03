CodeBaseSecciones
wlxBW5Zone - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Wellx

Indicador de señal de semáforo que utiliza los valores de Accelerator Oscillator y Bill William's Awesome Oscillator.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 30.01.2008.

Fig. 1. Indicador wlxBW5Zone

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1977

