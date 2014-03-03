Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
wlxBW5Zone - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1062
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Wellx
Indicador de señal de semáforo que utiliza los valores de Accelerator Oscillator y Bill William's Awesome Oscillator.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 30.01.2008.
Fig. 1. Indicador wlxBW5Zone
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1977
El indicador muestra las posibles zonas de soporte y resistencia en forma de rectángulos coloreados.X2MA_HTF_Signal_BG
X2MA_HTF_Signal_BG muestra información sobre la dirección de la tendencia (en base a los datos del indicador X2MA) como un objeto gráfico con una indicación coloreada de la tendencia o dirección de la transacción y da alertas o señales de audio y envía notificaciones push a un smartphone.
El indicador VoltyChannel_Stop con la opción de selección de temporalidad en los parámetros de entrada.Ang_AutoCh_HL-v1
Indicador que dibuja un canal equidistante con el periodo de cálculo definido en los parámetros de entrada.