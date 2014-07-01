Participe de nossa página de fãs
Ang_AutoCh_HL-v1 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
ANG3110@latchess.com
O indicador traça um canal equidistante com o período de cálculo definido nos parâmetros de entrada.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 28.01.2008.
Figura 1. O indicador Ang_AutoCh_HL-v1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1984
