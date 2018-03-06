El indicador Alligator basado en el indicador VAMA es una МА simple de volúmenes.

Tiene siete parámetros personalizados:

Period of Jaws line - período de la línea Jaws;

- período de la línea Jaws; Shift of Jaws line - desplazamiento de la línea Jaws;

- desplazamiento de la línea Jaws; Period of Teeth line - período de la línea Teeth;

- período de la línea Teeth; Period of Teeth line - desplazamiento de la línea Teeth;

- desplazamiento de la línea Teeth; Period of Lips line - período de la línea Lips;

- período de la línea Lips; Shift of Lips line - desplazamiento de la línea Lips;

- desplazamiento de la línea Lips; Applied price - precio del cálculo de las líneas del indicador.

Cabe mencionar que para el funcionamiento del indicador, es necesario colocar el archivo compilado VAMA.ex5 del indicador VAMA en la carpeta MQL5\Indicators.