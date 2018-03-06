CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Alligator basado en VAMA - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
767
Ranking:
(13)
Publicado:
\MQL5\Indicators\
VAMA.mq5 (13.74 KB) ver
Alligator_With_VAMA.mq5 (12.49 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Alligator basado en el indicador VAMA es una МА simple de volúmenes.

Tiene siete parámetros personalizados:

  • Period of Jaws line - período de la línea Jaws;
  • Shift of Jaws line - desplazamiento de la línea Jaws;
  • Period of Teeth line - período de la línea Teeth;
  • Period of Teeth line - desplazamiento de la línea Teeth;
  • Period of Lips line - período de la línea Lips;
  • Shift of Lips line - desplazamiento de la línea Lips;
  • Applied price - precio del cálculo de las líneas del indicador.

Cabe mencionar que para el funcionamiento del indicador, es necesario colocar el archivo compilado VAMA.ex5 del indicador VAMA en la carpeta MQL5\Indicators.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19837

VAMA VAMA

MA simple a base de volúmenes.

Diff_TF_MA - media móvil para dos timeframes Diff_TF_MA - media móvil para dos timeframes

El indicador muestra una Simple Moving Average de dos timeframes.

RSI en el gráfico de precios RSI en el gráfico de precios

RSI estándar en el gráfico de precios.

Moving slope rate of change Moving slope rate of change

Inclinación deslizante de la velocidad del cambio.