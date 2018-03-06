Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Alligator basado en VAMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 767
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador Alligator basado en el indicador VAMA es una МА simple de volúmenes.
Tiene siete parámetros personalizados:
- Period of Jaws line - período de la línea Jaws;
- Shift of Jaws line - desplazamiento de la línea Jaws;
- Period of Teeth line - período de la línea Teeth;
- Period of Teeth line - desplazamiento de la línea Teeth;
- Period of Lips line - período de la línea Lips;
- Shift of Lips line - desplazamiento de la línea Lips;
- Applied price - precio del cálculo de las líneas del indicador.
Cabe mencionar que para el funcionamiento del indicador, es necesario colocar el archivo compilado VAMA.ex5 del indicador VAMA en la carpeta MQL5\Indicators.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19837
VAMA
MA simple a base de volúmenes.Diff_TF_MA - media móvil para dos timeframes
El indicador muestra una Simple Moving Average de dos timeframes.
RSI en el gráfico de precios
RSI estándar en el gráfico de precios.Moving slope rate of change
Inclinación deslizante de la velocidad del cambio.