The Alligator indicator based on the VAMA - 数量の単純MA指標

調整可能なパラメータは7つあります。

Period of Jaws line - ワニの顎の線の期間

- ワニの顎の線の期間 Shift of Jaws line - ワニの顎の線のシフト

- ワニの顎の線のシフト Period of Teeth line - ワニの歯の線の期間

- ワニの歯の線の期間 Shift of Teeth line - ワニの歯の線のシフト

- ワニの歯の線のシフト Period of Lips line - ワニの唇の線の期間

- ワニの唇の線の期間 Shift of Lips line - ワニの唇の線のシフト

- ワニの唇の線のシフト Applied price - 指標線の計算に使用される価格

この指標は、MQL5\Indicatorsフォルダに配置されたコンパイルされたVAMA.ex5ファイルが必要です。