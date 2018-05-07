コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

VAMAベースのアリゲーター - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor
The Alligator indicator based on the VAMA - 数量の単純MA指標

調整可能なパラメータは7つあります。

  • Period of Jaws line - ワニの顎の線の期間
  • Shift of Jaws line - ワニの顎の線のシフト
  • Period of Teeth line - ワニの歯の線の期間
  • Shift of Teeth line - ワニの歯の線のシフト
  • Period of Lips line - ワニの唇の線の期間
  • Shift of Lips line - ワニの唇の線のシフト
  • Applied price - 指標線の計算に使用される価格

この指標は、MQL5\Indicatorsフォルダに配置されたコンパイルされたVAMA.ex5ファイルが必要です。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19837

