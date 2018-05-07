無料でロボットをダウンロードする方法を見る
VAMAベースのアリゲーター - MetaTrader 5のためのインディケータ
The Alligator indicator based on the VAMA - 数量の単純MA指標
調整可能なパラメータは7つあります。
- Period of Jaws line - ワニの顎の線の期間
- Shift of Jaws line - ワニの顎の線のシフト
- Period of Teeth line - ワニの歯の線の期間
- Shift of Teeth line - ワニの歯の線のシフト
- Period of Lips line - ワニの唇の線の期間
- Shift of Lips line - ワニの唇の線のシフト
- Applied price - 指標線の計算に使用される価格
この指標は、MQL5\Indicatorsフォルダに配置されたコンパイルされたVAMA.ex5ファイルが必要です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19837
