CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Аллигатор на VAMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2137
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
\MQL5\Indicators\
VAMA.mq5 (13.74 KB) просмотр
Alligator_With_VAMA.mq5 (12.49 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор "аллигатор", построенный на индикаторе VAMA - простой МА на объемах.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Period of Jaws line - период линии Jaws "аллигатора";
  • Shift of Jaws line - сдвиг линии Jaws "аллигатора";
  • Period of Teeth line - период линии Teeth "аллигатора";
  • Shift of Teeth line - сдвиг линии Teeth "аллигатора";
  • Period of Lips line - период линии Lips "аллигатора";
  • Shift of Lips line - сдвиг линии Lips "аллигатора";
  • Applied price - цена расчета линий индикатора.

Следует отметить, что для работы индикатора требуется, чтобы скомпилированный файл VAMA.ex5 индикатора VAMA был установлен в папке MQL5\Indicators.

RSI на графике цены RSI на графике цены

Стандартный RSI на графике цены.

VAMA VAMA

Простая MA на объемах.

Diff_TF_MA - скользящая средняя на два таймфрейма Diff_TF_MA - скользящая средняя на два таймфрейма

Индикатор отображает Simple Moving Average с двух таймфреймов.

ZScore ZScore

Индикатор ZScore показывает относительное отклонение цены от ее среднего значения.