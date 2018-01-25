Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Аллигатор на VAMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2137
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор "аллигатор", построенный на индикаторе VAMA - простой МА на объемах.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Period of Jaws line - период линии Jaws "аллигатора";
- Shift of Jaws line - сдвиг линии Jaws "аллигатора";
- Period of Teeth line - период линии Teeth "аллигатора";
- Shift of Teeth line - сдвиг линии Teeth "аллигатора";
- Period of Lips line - период линии Lips "аллигатора";
- Shift of Lips line - сдвиг линии Lips "аллигатора";
- Applied price - цена расчета линий индикатора.
Следует отметить, что для работы индикатора требуется, чтобы скомпилированный файл VAMA.ex5 индикатора VAMA был установлен в папке MQL5\Indicators.
RSI на графике цены
Стандартный RSI на графике цены.VAMA
Простая MA на объемах.
Diff_TF_MA - скользящая средняя на два таймфрейма
Индикатор отображает Simple Moving Average с двух таймфреймов.ZScore
Индикатор ZScore показывает относительное отклонение цены от ее среднего значения.