Индикатор "аллигатор", построенный на индикаторе VAMA - простой МА на объемах.

Имеет семь настраиваемых параметров:

Period of Jaws line - период линии Jaws "аллигатора";

- период линии Jaws "аллигатора"; Shift of Jaws line - сдвиг линии Jaws "аллигатора";

- сдвиг линии Jaws "аллигатора"; Period of Teeth line - период линии Teeth "аллигатора";

- период линии Teeth "аллигатора"; Shift of Teeth line - сдвиг линии Teeth "аллигатора";

- сдвиг линии Teeth "аллигатора"; Period of Lips line - период линии Lips "аллигатора";

- период линии Lips "аллигатора"; Shift of Lips line - сдвиг линии Lips "аллигатора";

- сдвиг линии Lips "аллигатора"; Applied price - цена расчета линий индикатора.

Следует отметить, что для работы индикатора требуется, чтобы скомпилированный файл VAMA.ex5 индикатора VAMA был установлен в папке MQL5\Indicators.