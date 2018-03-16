请观看如何免费下载自动交易
基于VAMA - 交易量简单移动平均 指标的鳄鱼指标。
它有七个可以调整的参数:
- Period of Jaws line - 鳄鱼指标颚线的周期数;
- Shift of Jaws line - 鳄鱼指标颚线的偏移;
- Period of Teeth line - 鳄鱼指标齿线的周期数;
- Shift of Teeth line - 鳄鱼指标齿线的偏移;
- Period of Lips line - 鳄鱼指标唇线的周期数;
- Shift of Lips line - 鳄鱼指标唇线的偏移;
- Applied price - 用于计算指标线的价格.
注意，指标需要编译好的 VAMA.ex5 文件, 它应当放在 MQL5\Indicators 文件夹下。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19837
