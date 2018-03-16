基于VAMA - 交易量简单移动平均 指标的鳄鱼指标。

它有七个可以调整的参数:

Period of Jaws line - 鳄鱼指标颚线的周期数;

- 鳄鱼指标颚线的周期数; Shift of Jaws line - 鳄鱼指标颚线的偏移;

- 鳄鱼指标颚线的偏移; Period of Teeth line - 鳄鱼指标齿线的周期数;

- 鳄鱼指标齿线的周期数; Shift of Teeth line - 鳄鱼指标齿线的偏移;

- 鳄鱼指标齿线的偏移; Period of Lips line - 鳄鱼指标唇线的周期数;

- 鳄鱼指标唇线的周期数; Shift of Lips line - 鳄鱼指标唇线的偏移;

- 鳄鱼指标唇线的偏移; Applied price - 用于计算指标线的价格.

注意，指标需要编译好的 VAMA.ex5 文件, 它应当放在 MQL5\Indicators 文件夹下。