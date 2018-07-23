O indicador Alligator baseado no indicador VAMA - MA simples de volumes.

Ele tem sete parâmetros ajustáveis:

Period of Jaws line - período da linha Jaws;

- período da linha Jaws; Shift of Jaws line - deslocamento da linha Jaws;

- deslocamento da linha Jaws; Period of Teeth line - período da linha Teeth;

- período da linha Teeth; Shift of Teeth line - deslocamento da linha Teeth;

- deslocamento da linha Teeth; Period of Lips line - período da linha Lips;

- período da linha Lips; Shift of Lips line - deslocamento da linha Lips;

- deslocamento da linha Lips; Applied price - preço utilizado para o cálculo das linhas indicadoras.

Note que o indicador precisa do arquivo VAMA.ex5 compilado, que deve estar disponível nas pastas MQL5\Indicators.