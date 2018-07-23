CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Alligator basedo em VAMA - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1180
Avaliação:
(13)
Publicado:
\MQL5\Indicators\
VAMA.mq5 (13.74 KB) visualização
Alligator_With_VAMA.mq5 (12.49 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador Alligator baseado no indicador VAMA - MA simples de volumes.

Ele tem sete parâmetros ajustáveis:

  • Period of Jaws line - período da linha Jaws;
  • Shift of Jaws line - deslocamento da linha Jaws;
  • Period of Teeth line - período da linha Teeth;
  • Shift of Teeth line - deslocamento da linha Teeth;
  • Period of Lips line - período da linha Lips;
  • Shift of Lips line - deslocamento da linha Lips;
  • Applied price - preço utilizado para o cálculo das linhas indicadoras.

Note que o indicador precisa do arquivo VAMA.ex5 compilado, que deve estar disponível nas pastas MQL5\Indicators.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19837

VAMA VAMA

Uma Média Móvel simples de volumes.

Diff_TF_MA - Médias Móveis para dois períodos gráficos Diff_TF_MA - Médias Móveis para dois períodos gráficos

O indicador mostra Médias Móveis Simples de dois períodos gráficos.

Fast iBarShift and Bars for MT5 Fast iBarShift and Bars for MT5

Funções completas e rápidas semelhantes às funções Bars e iBarShift do MQL4.

HMA HMA

A Média Móvel de Alan Hull é uma média móvel sem atraso.