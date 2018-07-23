Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Alligator basedo em VAMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1180
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Alligator baseado no indicador VAMA - MA simples de volumes.
Ele tem sete parâmetros ajustáveis:
- Period of Jaws line - período da linha Jaws;
- Shift of Jaws line - deslocamento da linha Jaws;
- Period of Teeth line - período da linha Teeth;
- Shift of Teeth line - deslocamento da linha Teeth;
- Period of Lips line - período da linha Lips;
- Shift of Lips line - deslocamento da linha Lips;
- Applied price - preço utilizado para o cálculo das linhas indicadoras.
Note que o indicador precisa do arquivo VAMA.ex5 compilado, que deve estar disponível nas pastas MQL5\Indicators.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19837
VAMA
Uma Média Móvel simples de volumes.Diff_TF_MA - Médias Móveis para dois períodos gráficos
O indicador mostra Médias Móveis Simples de dois períodos gráficos.
Fast iBarShift and Bars for MT5
Funções completas e rápidas semelhantes às funções Bars e iBarShift do MQL4.HMA
A Média Móvel de Alan Hull é uma média móvel sem atraso.