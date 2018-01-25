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VAMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор рисует простую скользящую среднюю, которая строится с учетом тиковых объемов каждого бара построения.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period VAMA - период расчета SMA;
- Applied price - цена расчета SMA.
Канал Келтнера в виде облака
Индикатор рисует канал Келтнера в виде облака.Модифицированный канал Келтнера
Канал Келтнера с изменяемыми параметрами расчета.
RSI на графике цены
Стандартный RSI на графике цены.Аллигатор на VAMA
Аллигатор на индикаторе VAMA.