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Индикаторы

VAMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2059
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор рисует простую скользящую среднюю, которая строится с учетом тиковых объемов каждого бара построения.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period VAMA - период расчета SMA;
  • Applied price - цена расчета SMA.

Канал Келтнера в виде облака Канал Келтнера в виде облака

Индикатор рисует канал Келтнера в виде облака.

Модифицированный канал Келтнера Модифицированный канал Келтнера

Канал Келтнера с изменяемыми параметрами расчета.

RSI на графике цены RSI на графике цены

Стандартный RSI на графике цены.

Аллигатор на VAMA Аллигатор на VAMA

Аллигатор на индикаторе VAMA.