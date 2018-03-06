Mira cómo descargar robots gratis
RSI en el gráfico de precios - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra RSI estándar, sus niveles de sobrecompra/sobreventa y la línea del indicador Moving Average respecto a la cual se construyen los niveles de sobrecompra/sobreventa.
Tiene ocho parámetros personalizados:
- Period RSI - período del cálculo de RSI;
- Applied price RSI - precio del cálculo de RSI;
- Level of overbought - nivel de sobrecompra de RSI;
- Level of oversold - nivel de sobreventa de RSI;
- Coefficient of ATR - coeficiente respecto al tamaño relativo de RSI;
- Period MA - período de la media móvil;
- Calculation method MA - método del cálculo de la media móvil;
- Applied price MA - precio del cálculo de la media móvil.
