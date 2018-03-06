CodeBaseSecciones
RSI en el gráfico de precios - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
RSI_OnChart.mq5 (12.56 KB) ver
El indicador muestra RSI estándar, sus niveles de sobrecompra/sobreventa y la línea del indicador Moving Average respecto a la cual se construyen los niveles de sobrecompra/sobreventa.

Tiene ocho parámetros personalizados:

  • Period RSI - período del cálculo de RSI;
  • Applied price RSI - precio del cálculo de RSI;
  • Level of overbought - nivel de sobrecompra de RSI;
  • Level of oversold - nivel de sobreventa de RSI;
  • Coefficient of ATR - coeficiente respecto al tamaño relativo de RSI;
  • Period MA - período de la media móvil;
  • Calculation method MA - método del cálculo de la media móvil;
  • Applied price MA - precio del cálculo de la media móvil.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19838

