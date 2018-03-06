Mira cómo descargar robots gratis
Diff_TF_MA - media móvil para dos timeframes - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra simultáneamente dos medias móviles en el mismo gráfico usando dos timeframes: el actual y el establecido en los ajustes.
Tiene dos parámetros personalizados:
- Period MA - período de la media móvil;
- Timeframe MA - timeframe para visualizar la segunda media.
Fig. 1. Gráfico H1, timeframe MA H4
Fig. 2. Gráfico M30, timeframe MA H4
Fig. 3. Gráfico M15, timeframe MA H4
