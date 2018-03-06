El indicador muestra simultáneamente dos medias móviles en el mismo gráfico usando dos timeframes: el actual y el establecido en los ajustes.

Tiene dos parámetros personalizados:

- período de la media móvil; Timeframe MA - timeframe para visualizar la segunda media.

Fig. 1. Gráfico H1, timeframe MA H4





Fig. 2. Gráfico M30, timeframe MA H4





Fig. 3. Gráfico M15, timeframe MA H4