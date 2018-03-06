CodeBaseSecciones
Indicadores

Diff_TF_MA - media móvil para dos timeframes - indicador para MetaTrader 5

El indicador muestra simultáneamente dos medias móviles en el mismo gráfico usando dos timeframes: el actual y el establecido en los ajustes.

Tiene dos parámetros personalizados:

  • Period MA - período de la media móvil;
  • Timeframe MA - timeframe para visualizar la segunda media.

Fig. 1. Gráfico H1, timeframe MA H4


Fig. 2. Gráfico M30, timeframe MA H4


Fig. 3. Gráfico M15, timeframe MA H4

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19835

