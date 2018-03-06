William Rafter describió el indicador Moving Slope Rate Of Change (MSROC) en su artículo "The Hunt for Superior Signals – Two Moving Function Hybrids" (publicado en septiembre de 2005). Aquí, se presenta este indicador construido de acuerdo con la descripción de la fuente original.



En vez de usar sólo el cambio del precio para calcular la inclinación (como, por ejemplo, en el indicador Rate Of Change o ROC), para calcular MSROC, se usa la inclinación de la línea de mínimos cuadrados. Eso produce un resultado más suavizado que en caso de usar ROC regular. De esta manera, el número de señales falsas se disminuye considerablemente en comparación con ROC. En adición de una simple muestra de la inclinación, en esta versión hay una zona de color que ayuda a determinar el momento del cruce de la línea cero. Eso ofrece la posibilidad de usar el indicador para determinar la dirección de una tendencia de larga duración.



El indicador original utiliza sólo el precio de cierre (como ROC), pero puesto que tenemos la posibilidad de usar los períodos largos también, podemos utilizar todos los tipos habituales de los precios con fin de experimentar. Eso nos da la posibilidad de determinar cuál de ellos es óptimo para el uso, dependiendo del mercado y el período de cálculo.







Recomendaciones