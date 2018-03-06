Mira cómo descargar robots gratis
VAMA - indicador para MetaTrader 5
El indicador dibuja una media móvil que se construye tomando en cuenta los volúmenes ticks de cada barra.
Tiene dos parámetros personalizados:
- Period VAMA - período del cálculo de SMA;
- Applied price - precio del cálculo de SMA.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19836
