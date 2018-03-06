CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

VAMA - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
961
Ranking:
(9)
Publicado:
VAMA.mq5 (13.74 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador dibuja una media móvil que se construye tomando en cuenta los volúmenes ticks de cada barra.

Tiene dos parámetros personalizados:

  • Period VAMA - período del cálculo de SMA;
  • Applied price - precio del cálculo de SMA.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19836

Diff_TF_MA - media móvil para dos timeframes Diff_TF_MA - media móvil para dos timeframes

El indicador muestra una Simple Moving Average de dos timeframes.

Correlation Correlation

Correlación entre dos símbolos.

Alligator basado en VAMA Alligator basado en VAMA

Alligator basado en el indicador VAMA.

RSI en el gráfico de precios RSI en el gráfico de precios

RSI estándar en el gráfico de precios.