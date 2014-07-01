CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

VoltyChannel_Stop_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1398
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador VoltyChannel_Stop com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período gráfico do indicador

Coloque o indicador compilado VoltyChannel_Stop.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.

Figura 1. O indicador VoltyChannel_Stop_HTF

Figura 1. O indicador VoltyChannel_Stop_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1983

wlxBW5Zone wlxBW5Zone

Um indicador de sinal do tipo semáforo que utiliza os valores do Accelerator Oscillator e do Awesome Oscillator de Bill William.

FibSR FibSR

O indicador mostra as possíveis zonas de resistência e de suporte na forma de retângulos coloridos.

Ang_AutoCh_HL-v1 Ang_AutoCh_HL-v1

O indicador traça um canal equidistante com o período de cálculo definido nos parâmetros de entrada.

Ang_AutoCh_HL-v1x3 Ang_AutoCh_HL-v1x3

O indicador traça três canais eqüidistantes com os períodos de cálculo definidos nos parâmetros de entrada.